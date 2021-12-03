Снег и гололедица прогнозируются в Москве в пятницу

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Облачная погода со снегом ожидается в столичном регионе в пятницу, 3 декабря. Такой прогноз размещен на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики предупредили москвичей, что днем в городе установится гололедица.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться от нуля до +2 градусов. При этом в ночь на субботу похолодает до -3 градусов.

В городе будет дуть юго-западный ветер. Местами его порывы могут усиливаться до 11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 737 миллиметров ртутного столба.

В Московской области в пятницу прогнозируется от -2 до +3 градусов. На юге региона пройдет снег с дождем. В ночные часы в некоторых районах похолодает до -6 градусов.

Ранее из-за мокрого снега Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень опасности с 15:00 3 декабря до 03:00 4 декабря. Период предупреждений о гололедице будет действовать до 12:00 4 декабря, о налипании мокрого снега – до 03:00 4 декабря.

Также предупреждение о мокром снеге будет действовать в Московской области с 15:00 3 декабря до 05:00 4 декабря, о гололедице – до 12:00 4 декабря, о налипании мокрого снега – до 05:00 4 декабря.