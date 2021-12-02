Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве и области

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за мокрого снега и гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
"В Москве мокрый снег – период предупреждения с 15:00 3 декабря до 03:00 4 декабря. Гололедица – период предупреждения до 12:00 4 декабря. Налипание мокрого снега, период предупреждения – с 15:00 3 декабря до 03:00 4 декабря", – говорится в сообщении.
Также предупреждение о мокром снеге будет действовать в Московской области с 15:00 3 декабря до 05:00 4 декабря, о гололедице – до 12:00 4 декабря, о налипании мокрого снега – до 05:00 4 декабря.
Жителям столицы рекомендовали пересесть с личного транспорта на общественный из-за прогнозируемой непогоды. В Дептрансе посоветовали отложить поездки на личном транспорте на более позднее время – после 20:00 на столичных дорогах будет свободнее.
Ранее сообщалось, что в первые выходные зимы москвичей ожидают небольшой снег и легкие морозы. В пятницу днем воздух прогреется до +3 градусов. Вечером ожидается кратковременный снег. Высота сугробов в городе местами достигнет 13 сантиметров.
В выходные в город вернутся морозы. По данным метеорологов, в ночь с пятницы на субботу столбик термометра опустится от 1 до -6 градусов. Аналогичная температура сохранится и в субботу днем. А в воскресенье в дневные часы температура воздуха составит от 0 до -5 градусов.
В столице началась метель
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