Москвичей ожидают небольшой снег и мороз в первые выходные декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В первые выходные зимы москвичей ожидают небольшой снег и легкие морозы. Об этом Агентству "Москва" рассказали в центре погоды "Фобос".

"В пятницу ожидается оттепель. В ночь температура не опустится ниже нуля. В дневные часы воздух прогреется до +3 градусов. Вечером кратковременный заряд мокрого снега", – сообщили синоптики.

Отмечается, что снег в пятницу не растает, несмотря на плюсовую температуру. Высота сугробов в городе местами достигнет 13 сантиметров.

В выходные в столицу вернутся морозы. По данным метеорологов, в ночь с пятницы на субботу столбик термометра опустится от 1 до −6 градусов. Аналогичная температура сохранится и в субботу днем.

В ночь на воскресенье столбики термометров покажут от −4 до −9 градусов, а днем температура воздуха будет составлять от 0 до −5 градусов.

Специалисты центра погоды "Фобос" также прогнозируют в выходные небольшие осадки в виде снега.

Ранее сообщалось, что облачная погода и снег прогнозируются в столичном регионе в четверг, 2 декабря. По данным специалистов, днем Москва и Подмосковье окажутся под влиянием промежуточного гребня антициклона. При этом во второй половине дня в столичный регион придет теплый атмосферный фронт.

