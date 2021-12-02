Синоптики рассказали москвичам о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Облачная погода и снег прогнозируются в столичном регионе в четверг, 2 декабря. Об этом информирует портал "Метеоновости".
По данным специалистов, днем Москва и Подмосковье окажутся под влиянием промежуточного гребня антициклона. При этом во второй половине дня в столичный регион придет теплый атмосферный фронт.
Температура воздуха в столице будет варьироваться от −2 до 0 градусов. По области столбики термометров покажут значения от −4 до +1 градуса.
В городе также ожидается западный ветер, порывы которого могут достигать 10 метров в секунду.
"Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%", – сообщают синоптики.
В ночь на пятницу в столичном регионе прогнозируется резкое похолодание. Ожидается, что температура может упасть до -8 градусов.
Ранее сообщалось, что в Москве в первый день зимы выпало около 2–3 сантиметров снега. При этом больше всего осадков обрушилось на Зеленоградский автономный округ.
В Москве прирост свежевыпавшего снега может составить до 2 сантиметров
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