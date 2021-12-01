Порядка 2–3 см снега выпало в Москве в среду

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Около 2–3 сантиметров снега выпало в Москве в первый день зимы, 1 декабря. Об этом информирует пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

"С 09:00 по московскому времени средний прирост снега во всех округах столицы составил около 2 сантиметров", – отметили в комплексе.

Там уточнили, что больше всего снега выпало в Зеленоградском автономном округе – порядка 3 сантиметров.

Городские службы в ближайшее время подметут проезжую часть и тротуары. Кроме того, при необходимости в столице произведут противогололедную обработку опасных участков дорог.

"Просим водителей с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники", – подытожили в комплексе.

Накануне в Москве выпало почти 40% суточной нормы осадков в виде дождя, а прирост снега составил до 1 сантиметра.

Последний осенний день в столице стал самым влажным за последние 69 лет.