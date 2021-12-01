Порядка 2–3 см снега выпало в Москве в среду

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Около 2–3 сантиметров снега выпало в Москве в первый день зимы, 1 декабря. Об этом информирует пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.
"С 09:00 по московскому времени средний прирост снега во всех округах столицы составил около 2 сантиметров", – отметили в комплексе.
Там уточнили, что больше всего снега выпало в Зеленоградском автономном округе – порядка 3 сантиметров.
Городские службы в ближайшее время подметут проезжую часть и тротуары. Кроме того, при необходимости в столице произведут противогололедную обработку опасных участков дорог.
"Просим водителей с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники", – подытожили в комплексе.
Накануне в Москве выпало почти 40% суточной нормы осадков в виде дождя, а прирост снега составил до 1 сантиметра.
Последний осенний день в столице стал самым влажным за последние 69 лет.
В Москве прирост свежевыпавшего снега может составить до 2 сантиметров
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