Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Менее чем за сутки в Москве выпало почти 40% суточной нормы осадков в виде дождя, а прирост снега составил до 1 сантиметра. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Сейчас в городе до –2 градусов, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы проводят сплошную противогололедную обработку проезжей части и тротуаров. При необходимости работы повторим", – говорится в сообщении.
Специалисты держат под особым контролем подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена, объектам соцсферы, территории транспортно-пересадочных узлов, а также контролируются дворы. На опасных участках МКАД и в ТиНАО организовали дежурство тягачей.
Ранее специалисты Центра организации дорожного движения призвали столичных водителей отложить поездки на личном транспорте из-за снегопада и заторов на дорогах.
До этого синоптики предупредили, что на смену дождям в столицу придет снег. Температура воздуха уже к вечеру понизится до отрицательных значений, лужи подмерзнут, начнется формирование снежного покрова. К утру 1 декабря его высота составит 3–5 сантиметров.
Сергей Собянин призвал жителей столицы беречь себя в непогоду. Мэр подчеркнул, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности.
Почти 40% суточной нормы осадков выпало в Москве
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