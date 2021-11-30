Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Жителей Москвы призвали отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный в связи с непогодой и высокой загруженностью дорог. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На 16 часов движение в Москве – 7 баллов. С 17:45 до 19 ожидаем 9–10 баллов. Мы просим отложить поездки на авто на более позднее время – после 20 часов. <...> Средняя скорость личных авто – 25 километров в час. <...> По выделенным полосам автобусы и такси едут быстрее, чем автомобили", – говорится в сообщении.

Отмечается, что светофоры на столичных магистралях были перенастроены таким образом, чтобы обеспечить более быстрый выезд из города в вечерние часы. В настоящее время основные затруднения наблюдаются на МКАД, Третьем транспортном кольце, Садовом кольце и в центре города.

"Ночью ожидаются заморозки, завтра на дорогах будет скользко. Мы просим водителей, которые неуверенно водят, не ездить на авто: мы увеличим количество городского транспорта, чтобы он справился с пассажиропотоком", – добавили в департаменте.

Ранее с аналогичным призывом к москвичам обратился городской Центр организации дорожного движения. По оценкам специалистов, высокая загруженность дорог сохранится до 20:00.

Синоптики предупредили, что на смену дождям в столицу придет снег. Температура воздуха уже к вечеру понизится до отрицательных значений, лужи подмерзнут, начнется формирование снежного покрова. К утру 1 декабря его высота составит 3–5 сантиметров.

Коммунальные службы столицы проведут противогололедную обработку дорог и тротуаров. Коммунальная техника обработает особо опасные участки дорог: мосты, тоннели, набережные, эстакады, путепроводы, крутые подъемы и спуски, а также площадки торможения возле остановок городского транспорта.