Противогололедную обработку дорог проведут коммунальные службы столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Противогололедную обработку дорог и тротуаров проведут коммунальные службы столицы, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что коммунальная техника обработает особо опасные участки дорог. Это мосты, тоннели, набережные, эстакады, путепроводы, крутые подъемы и спуски, а также площадки торможения возле остановок городского транспорта.

"Под особым контролем – состояние тротуаров и пешеходных зон. При необходимости их обработают противогололедными материалами для исключения скользкости", – приводятся в сообщении слова Бирюкова.

По мере выпадения осадков будет проводиться также сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров.

Ранее специалисты Центра организации дорожного движения призвали столичных водителей отложить поездки на личном транспорте минимум до 20:00 из-за снегопада и заторов на дорогах.

В ЦОДД напомнили, что синоптики предупредили о снегопаде и гололедице на дорогах. Из-за этого, считают специалисты, заторы на дорогах могут достигнуть 9 баллов. При этом высокая загруженность дорог сохранится до 20:00.

До этого синоптики предупредили, что на смену дождям в столицу придет снег. Температура воздуха уже к вечеру понизится до отрицательных значений, лужи подмерзнут, начнется формирование снежного покрова. К утру 1 декабря его высота составит 3–5 сантиметров.

