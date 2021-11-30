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Москва 24

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Общество

13:51

Сугробы до 7 см образуются в Москве 1 декабря

общество погода

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве 1 декабря начнут расти сугробы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Instagram.

По его словам, в первый день зимы снежный покров составит минимум 5–7 сантиметров. В то же время толщина гололедицы в столице этой ночью достигнет 10–15 миллиметров.

Метеоролог рассказал, что с приближением холодного атмосферного фронта дождь стал переходить в интенсивные заряды снега. При порывах ветра до 17–22 метров в секунду началась метель с ухудшением видимости до одного километра и менее. Столбики термометров приблизились к нулевой отметке, а после 15:00 температура перейдет в минус.

"Зона гололедицы – не путать с гололедом – охватит собой всю Центральную Россию, Верхнее и Среднее Поволжье", – подчеркнул синоптик.

Он предупредил, что на дорогах и тротуарах станет очень скользко, при таком состоянии дорожного полотна на скорости автомобиля 60 километров в час тормозной путь увеличивается с 20–30 метров до 130–140 метров.

Обильные осадки в столицу принес генуэзский циклон "Бенедикт". Также в столице объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра. Предупреждение действует до 21:00 30 ноября.

Сергей Собянин призвал жителей столицы беречь себя в непогоду. По словам градоначальника, прогноз погоды становится все тревожнее. При этом мэр подчеркнул, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Собянин призвал москвичей к осторожности в связи со штормовым ветром

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