В Москве зафиксировали сразу два погодных рекорда

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сразу два погодных рекорда зафиксировали в столичном регионе, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, в Москве установилось рекордно низкое атмосферное давление, а также обновлен суточный рекорд по максимальной температуре воздуха.

Атмосферное давление опустилось примерно до 711 миллиметров ртутного столба. Синоптики прогнозируют, что в течение дня оно будет расти, а к вечеру повысится до 718 миллиметров ртутного столба.

Второй рекорд связан с температурой, которая на станции ВДНХ поднялась до отметки +7,5 градуса. До этого рекордным значением для 30 ноября считалось +5,8 градуса. Его зафиксировали в 1974 году.

По данным на 06:00, в Москве и области выпало от 11 до 13 миллиметров осадков.

Ранее Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы, мокрого снега и порывистого ветра. Первое предупреждение действует с 09:00 30 ноября до 09:00 2 декабря. Период действия предупреждения о мокром снеге – с 09:00 до 21:00 30 ноября, о ветре – до 09:00 1 декабря в Москве и с 21:00 29 ноября до 21:00 1 декабря в Подмосковье.

По расчетам синоптиков, 30 ноября на Москву обрушились самые обильные осадки за последние 69 лет. Их в столичный регион принес генуэзский циклон "Бенедикт". Ожидается, что в Москве выпадет до 23 миллиметров осадков – два ведра воды на квадратный метр. Это составит 40% месячной нормы.

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся сильных осадков. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве. Горожанам рекомендовали воздержаться от пребывания на улице в непогоду.