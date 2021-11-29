Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. В городе может выпасть более трети месячной нормы осадков, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на 30 ноября в городе может выпасть до 15 миллиметров осадков в виде дождя, который к утру сменится снегом с приростом до 2 сантиметров. Также прогнозируется ветер с порывами до 18 метров в секунду и гололедица при переходе температуры от +2...+4 градусов к нулю.
"На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. В местах возможного скопления воды размещена спецтехника и организовано дежурство бригад ГУП "Мосводосток", – говорится в сообщении.
Кроме того, электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания, а также приняты меры по защите от ветра домов, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.
"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. На улице быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Управляя автотранспортом, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", – добавляется в сообщении.
Гидрометцентр России между тем объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы, мокрого снега, а также сильного ветра. Первое предупреждение действует с 09:00 30 ноября до 09:00 2 декабря.
Период действия предупреждения о мокром снеге – с 09:00 до 21:00 30 ноября, а о ветре – до 09:00 1 декабря в Москве и с 21:00 29 ноября до 21:00 1 декабря – в Подмосковье.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 29 ноября
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