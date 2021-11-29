Москвичей предупредили о ливне и сильном ветре вечером понедельника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

С вечера понедельника в столице ожидаются сильный дождь и ветер, порывы которого могут достигнуть 18 метров в секунду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 21:00 29 ноября с сохранением в течение суток ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах усиление ветра", – отметили в ведомстве, добавив, что то же самое касается Подмосковья.

Непогода по области сохранится и во вторник. Пройдет снег, снизится температура воздуха, из-за чего возможно образование гололедицы.

В период действия предупреждения в МЧС рекомендовали пешеходам избегать шатких конструкций, деревьев и линий электропередач, а водителям в момент ливня – заглушить двигатель, включить аварийные огни и плотно закрыть окна и двери. Кроме того, во время дождя горожанам следует отключить электроприборы и мобильные телефоны.

Гидрометцентр России между тем объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы, мокрого снега, а также сильного ветра. Первое предупреждение действует с 09:00 30 ноября до 09:00 2 декабря.

Период действия предупреждения о мокром снеге – с 09:00 до 21:00 30 ноября, а о ветре – до 09:00 1 декабря в Москве, и с 21:00 29 ноября до 21:00 1 декабря – в Подмосковье.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что последний день ноября в столице отметится сразу двумя погодными рекордами. В частности, ночь на 30 ноября станет самой теплой за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года, а атмосферное давление опустится до отметки 717 миллиметров ртутного столба, что на единицу меньше, чем в 1988 году.

