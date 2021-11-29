Жителям Европейской России рассказали о погоде предстоящей зимой

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В Гидрометцентре сообщили жителям Европейской России, какая погода ожидается в регионе предстоящей зимой. Об этом рассказал научный руководитель метеорологического ведомства Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

По словам специалиста, зимой в регионе прогнозируются морозы до -20 градусов и оттепели.

"Изменчивость погодных условий, согласно прогнозам, будет большой этой зимой на Европейской части России. Это значит, что будет неоднородность – значительные морозы и значительные потепления", – подтвердил специалист.

Как пояснил Вильфанд, такой прогноз обусловлен потеплением климата.

"При потеплении климата амплитуда колебаний увеличивается", – отметил эксперт.

Метеоролог продолжил, что наступающей зимой жителей Европейской России ждет неоднородный температурный режим. Он объясняется индексами североатлантического колебания и альпийской осцилляцией.

"Возможны вторжения с севера, но чаще воздушные массы будут приноситься с юга, что будет приводить к оттепелям", – заключил Вильфанд.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что последний день ноября в столице отметится сразу двумя погодными рекордами. В частности, ночь на 30 ноября станет самой теплой за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года.