Жителям Европейской России рассказали о погоде предстоящей зимой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Гидрометцентре сообщили жителям Европейской России, какая погода ожидается в регионе предстоящей зимой. Об этом рассказал научный руководитель метеорологического ведомства Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
По словам специалиста, зимой в регионе прогнозируются морозы до -20 градусов и оттепели.
"Изменчивость погодных условий, согласно прогнозам, будет большой этой зимой на Европейской части России. Это значит, что будет неоднородность – значительные морозы и значительные потепления", – подтвердил специалист.
Как пояснил Вильфанд, такой прогноз обусловлен потеплением климата.
"При потеплении климата амплитуда колебаний увеличивается", – отметил эксперт.
Метеоролог продолжил, что наступающей зимой жителей Европейской России ждет неоднородный температурный режим. Он объясняется индексами североатлантического колебания и альпийской осцилляцией.
"Возможны вторжения с севера, но чаще воздушные массы будут приноситься с юга, что будет приводить к оттепелям", – заключил Вильфанд.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что последний день ноября в столице отметится сразу двумя погодными рекордами. В частности, ночь на 30 ноября станет самой теплой за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года.
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