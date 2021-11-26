Фото: instagram.com/peterhofbaue
Озеро в Канаде покрылось миллионами ледяных шаров из-за редкого погодного явления, сообщает Daily Mail.
Необычное явление запечатлел местный житель Питер Хофбауэр. По словам мужчины, он никогда до этого не видел подобного.
"Эти ледяные шары просто скапливались у берега", – поделился он.
Эксперт Винсент Макфарлейн пояснил, что шары льда поднялись на поверхность с глубины озера. Сильный ветер и волны скатили слякоть в воду, которая замерзла и всплыла в виде таких шаров. Для появления такого явления нужно, чтобы вода не покрывалась коркой льда, но была достаточно холодной на поверхности.
Ранее необычное явление наблюдали жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии. Они поделились кадрами со светящимися объектами в небе.