Фото: instagram.com/peterhofbaue

Озеро в Канаде покрылось миллионами ледяных шаров из-за редкого погодного явления, сообщает Daily Mail.

Необычное явление запечатлел местный житель Питер Хофбауэр. По словам мужчины, он никогда до этого не видел подобного.

"Эти ледяные шары просто скапливались у берега", – поделился он.

Эксперт Винсент Макфарлейн пояснил, что шары льда поднялись на поверхность с глубины озера. Сильный ветер и волны скатили слякоть в воду, которая замерзла и всплыла в виде таких шаров. Для появления такого явления нужно, чтобы вода не покрывалась коркой льда, но была достаточно холодной на поверхности.

Ранее необычное явление наблюдали жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии. Они поделились кадрами со светящимися объектами в небе.