Синоптики рассказали, когда прекратится затяжной дождь в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Уже днем 30 ноября дождь в Москве прекратится, сообщает портал "Метеоновости". Синоптики обещают, что в последний день осени на смену ливню придет снег.
Температура воздуха уже к вечеру понизится до отрицательных значений, лужи подмерзнут, и начнется формирование снежного покрова. К утру 1 декабря его высота составит 3–5 сантиметров.
В течение дня в среду снегопад продолжится, а покров увеличится еще на 2–4 сантиметра. Предстоящая ночь будет морозной, днем до выходных столбики термометров будут держаться на отметке в ноль градусов. Все это позволит сформироваться устойчивому снежному покрову.
По данным синоптиков, за последние 30 лет средняя высота снежного покрова в Москве на 5 декабря составляет 6–7 сантиметров.
Вечером понедельника, 29 ноября, в столице начался сильный дождь. По расчетам синоптиков, во вторник, 30 ноября, на Москву обрушатся самые обильные осадки за последние 69 лет. Их в столичный регион принес генуэзский циклон "Бенедикт".
Ожидается, что в Москве выпадет до 23 миллиметров осадков – два ведра воды на квадратный метр. Это составит 40% месячной нормы. Во второй половине дня интенсивные дожди сменятся снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров. Эти осадки станут самыми сильными для 30 ноября с 1952 года. Тогда в Москве выпало 25,4 миллиметра осадков.
Гидрометцентр России между тем объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы, мокрого снега, а также ветра с порывами 17–22 метра в секунду. Первое предупреждение действует с 09:00 30 ноября до 09:00 2 декабря. Период действия предупреждения о мокром снеге – с 09:00 до 21:00 30 ноября, а о ветре – до 09:00 1 декабря в Москве и с 21:00 29 ноября до 21:00 1 декабря в Подмосковье.
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся сильных осадков. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве. Горожанам рекомендовали воздержаться от пребывания на улице в непогоду.
Во вторник в столице прогнозируют сильный ветер, дождь и снег
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