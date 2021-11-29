Синоптик объяснила причину температурных колебаний в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Перепады температуры и дождь, сменяющийся снегом, в Москве вызваны влиянием западных воздушных масс. Об этом в беседе с "Мослентой" рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В настоящий момент погода очень изменчива, потому что мы находимся под влиянием воздушных масс, которые перемещаются к нам с запада. Это значит, что в отдельные периоды воздух может поступать то с северо-запада, то с юго-запада. Все это обеспечивает колебания погоды", – объяснила синоптик.

Так, во вторник к вечеру температура воздуха опустится, дожди постепенно превратятся в снег, возможно образование гололедицы. Порывы ветра будут доходить до 17–22 метров в секунду, а давление упадет на 21 миллиметр ртутного столба, отметила метеоролог.

Затем, по ее словам, в Москву придет очередной циклон, который спровоцирует повторные колебания погоды. В четверг и пятницу температура снова поднимется выше нуля, а уже в выходные ожидаются заморозки.

Ранее Гидрометцентр России объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы, мокрого снега, а также сильного ветра. Первое предупреждение действует с 09:00 30 ноября до 09:00 2 декабря.

Период действия предупреждения о мокром снеге – с 09:00 до 21:00 30 ноября, а о ветре – до 09:00 1 декабря в Москве и с 21:00 29 ноября до 21:00 1 декабря – в Подмосковье.

