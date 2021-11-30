На Москву обрушился сильнейший за 69 лет ливень

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина
В столице с вечера понедельника, 29 ноября, начался сильный дождь. По расчетам синоптиков, во вторник, 30 ноября, на Москву обрушатся самые обильные осадки за последние 69 лет.
Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, осадки в столичный регион принес генуэзский циклон "Бенедикт". Ожидается, что во вторник в Москве выпадет до 23 миллиметров осадков – два ведра воды на квадратный метр. Это составит 40% месячной нормы.
По словам синоптика, во второй половине дня интенсивные дожди сменятся снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров. Тишковец отметил, что эти осадки станут самыми сильными для 30 ноября с 1952 года. Тогда в Москве выпало 25,4 миллиметра оседков.
Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в Москве был установлен новый суточный рекорд тепла для 30 ноября – температура воздуха в городе достигла +7,5 градуса.
"Обновлен суточный рекорд по максимальной температуре воздуха – температура в Москве достигла +7,5 градуса на метеостанции ВДНХ. Это выше, чем было в этот день в 1974 году – новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня", – приводит его слова РИА Новости.
При этом, по его словам, к вечеру столбики термометров покажут –1...–3 градуса ниже нуля. Порывы ветра могут достигать 17–22 метров в секунду.
Гидрометцентр России между тем объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы, мокрого снега, а также сильного ветра. Первое предупреждение действует с 09:00 30 ноября до 09:00 2 декабря. Период действия предупреждения о мокром снеге – с 09:00 до 21:00 30 ноября, а о ветре – до 09:00 1 декабря в Москве и с 21:00 29 ноября до 21:00 1 декабря в Подмосковье.
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся сильных осадков. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве. Горожанам рекомендовали воздержаться от пребывания на улице в непогоду.
Во вторник в столице прогнозируют сильный ветер, дождь и снег
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