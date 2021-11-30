Рекордно низкое атмосферное давление отмечено в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Рекордно низкий показатель атмосферного давления зафиксирован в Москве утром 30 ноября. Об этом информирует центр погоды "Фобос".
По данным синоптиков, к 05:00 атмосферное давление опустилось ниже отметки 714 миллиметров ртутного столба. Данный показатель стал рекордным для заключительного дня осени.
"До этого пальма первенства принадлежала 30 ноября 1988 года, тогда метеорологи зафиксировали значение 718,2 миллиметра ртутного столба", – говорится в сообщении.
Специалисты подчеркивают, что данный рекорд атмосферного давления стал вторым за последнюю декаду. 20 ноября низкий показатель фиксировался из-за действия циклона "Волкер".
Согласно прогнозу, в ближайшие часы атмосферное давление в Москве и Подмосковье будет падать, а после полудня наметится рост показателя.
Ранее Гидрометцентр России объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы, мокрого снега, а также сильного ветра. Первое предупреждение действует с 09:00 30 ноября до 09:00 2 декабря.
Период действия предупреждения о мокром снеге – с 09:00 до 21:00 30 ноября, а о ветре – до 09:00 1 декабря в Москве и с 21:00 29 ноября до 21:00 1 декабря – в Подмосковье.
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