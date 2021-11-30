Синоптик предупредил москвичей о сильной гололедице

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Сильная гололедица образуется в Москве из-за перепадов температуры, сообщил RT замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, рано утром 30 ноября столбики термометров показали около +7,5 градуса. После этого температура пошла на понижение. Вечером ожидается переход через ноль градусов к минусу.

Цыганков отметил, что ночью температура понизится до –5 градусов. Вода будет замораживаться, что приведет к сильной гололедице.

"Также завтра осадки ожидаются. Минус ожидается и в ночь на следующий день. А дальше опять пойдет в плюс, который затем сменится минусом. То есть первые десять дней будут довольно неустойчивыми", – сказал синоптик.

Ранее Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы, мокрого снега и порывистого ветра. Первое предупреждение действует с 09:00 30 ноября до 09:00 2 декабря. Период действия предупреждения о мокром снеге – с 09:00 до 21:00 30 ноября, о ветре – до 09:00 1 декабря в Москве и с 21:00 29 ноября до 21:00 1 декабря в Подмосковье.

По расчетам синоптиков, 30 ноября на Москву обрушились самые обильные осадки за последние 69 лет. Их в столичный регион принес генуэзский циклон "Бенедикт". Ожидается, что в Москве выпадет до 23 миллиметров осадков – два ведра воды на квадратный метр. Это составит 40% месячной нормы.

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся сильных осадков. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве. Горожанам рекомендовали воздержаться от пребывания на улице в непогоду.