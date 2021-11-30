В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за штормового ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в связи с сильным ветром с желтого до оранжевого.

Предупреждение о штормовом ветре до 20–25 метров в секунду будет действовать до 21:00 вторника, 30 ноября. Синоптики отмечают вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, к 11:30 из-за штормового ветра в столице никто не пострадал.

"Обращений к медикам с травмами из-за падений деревьев и городских конструкций не зафиксировано", – рассказал собеседник агентства.

Ранее Сергей Собянин призвал жителей столицы беречь себя в непогоду. По словам градоначальника, прогноз погоды становится все тревожнее. Он также добавил, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы и мокрого снега. Первое предупреждение действует с 09:00 30 ноября до 09:00 2 декабря. Период действия предупреждения о мокром снеге – с 09:00 до 21:00 30 ноября.

Обильные осадки в столицу принес генуэзский циклон "Бенедикт". Ожидается, что в Москве выпадет до 23 миллиметров осадков, что составит 40% месячной нормы.