В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за штормового ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в связи с сильным ветром с желтого до оранжевого.
Предупреждение о штормовом ветре до 20–25 метров в секунду будет действовать до 21:00 вторника, 30 ноября. Синоптики отмечают вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, к 11:30 из-за штормового ветра в столице никто не пострадал.
"Обращений к медикам с травмами из-за падений деревьев и городских конструкций не зафиксировано", – рассказал собеседник агентства.
Ранее Сергей Собянин призвал жителей столицы беречь себя в непогоду. По словам градоначальника, прогноз погоды становится все тревожнее. Он также добавил, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности.
Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы и мокрого снега. Первое предупреждение действует с 09:00 30 ноября до 09:00 2 декабря. Период действия предупреждения о мокром снеге – с 09:00 до 21:00 30 ноября.
Обильные осадки в столицу принес генуэзский циклон "Бенедикт". Ожидается, что в Москве выпадет до 23 миллиметров осадков, что составит 40% месячной нормы.
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