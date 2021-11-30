Столичных водителей призвали отложить поездки на личном транспорте до вечера

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Московских водителей призвали отложить поездки на личном транспорте минимум до 20:00 из-за снегопада и заторов на дорогах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр организации дорожного движения правительства Москвы.
В ЦОДД напомнили, что синоптики предупредили о снегопаде и гололедице на дорогах. Из-за этого, считают специалисты, заторы на дорогах могут достигнуть 9 баллов. При этом высокая загруженность дорог сохранится до 20:00.
По данным ЦОДД, основные заторы будут в центре города, так как автомобилисты будут двигаться медленнее и осторожнее.
"Просим автомобилистов быть внимательными и осторожными на дороге, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений", – говорится в сообщении.
Ранее синоптики предупредили, что на смену дождям в столицу придет снег. Температура воздуха уже к вечеру понизится до отрицательных значений, лужи подмерзнут, начнется формирование снежного покрова. К утру 1 декабря его высота составит 3–5 сантиметров.
Ожидается, что в Москве выпадет до 23 миллиметров осадков – два ведра воды на квадратный метр. Это составит 40% месячной нормы. Во второй половине дня интенсивные дожди сменятся снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров.
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