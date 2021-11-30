Московскую канатную дорогу закрыли из-за непогоды

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Московскую канатную дорогу закрыли из-за ухудшения погоды. Работа возобновится с улучшением погодных условий, сообщает Агентство "Москва".

"Только что закрылись, так как порывы ветра достигли 20 метров в секунду", – уточнили в пресс-службе перевозчика.

Также из-за непогоды временно закрыли для посещения столичные парки. В частности, закрыты Парк Горького, Московский зоопарк, парк "Сокольники".

В столице объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра. Предупреждение действует до 21:00 30 ноября.

Сергей Собянин призвал жителей столицы беречь себя в непогоду. По словам градоначальника, прогноз погоды становится все тревожнее. При этом мэр подчеркнул, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности.