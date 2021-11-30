Столичные парки закрыли из-за непогоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Столичные парки временно закрыли для посещения из-за штормового предупреждения. Согласно прогнозам синоптиков, в столице ожидается сильный ветер с порывами до 20–25 метров в секунду.
"Службы безопасности зон отдыха были предупреждены о неблагоприятных метеорологических условиях в штатном режиме. При помощи системы речевого оповещения организована трансляция голосовых сообщений, предупреждающих гостей парков о возможной опасности", – цитирует РИА Новости пресс-службу Мосгорпарка.
В Парке Горького и Московском зоопарке заявили, что отдельно уведомят посетителей об открытии территорий.
"Дальнейшее решение о работе учреждений будет приниматься исходя из погодных условий. Следите за новостями и будьте осторожны. Берегите себя", – также подчеркнули в администрации "Сокольников".
При этом ВДНХ, несмотря на неблагоприятные погодные условия, работает в штатном режиме.
"И музеи, и каток, и другие объекты. Посетители есть", – приводит слова руководителя пресс-службы выставки Александра Жесткова Агентство "Москва".
В столице объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра. Предупреждение действует до 21:00 30 ноября.
Сергей Собянин призвал жителей столицы беречь себя в непогоду. По словам градоначальника, прогноз погоды становится все тревожнее. При этом мэр подчеркнул, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности.
Собянин призвал москвичей к осторожности в связи со штормовым ветром
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