Столичные парки закрыли из-за непогоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные парки временно закрыли для посещения из-за штормового предупреждения. Согласно прогнозам синоптиков, в столице ожидается сильный ветер с порывами до 20–25 метров в секунду.

"Службы безопасности зон отдыха были предупреждены о неблагоприятных метеорологических условиях в штатном режиме. При помощи системы речевого оповещения организована трансляция голосовых сообщений, предупреждающих гостей парков о возможной опасности", – цитирует РИА Новости пресс-службу Мосгорпарка.

В Парке Горького и Московском зоопарке заявили, что отдельно уведомят посетителей об открытии территорий.

"Дальнейшее решение о работе учреждений будет приниматься исходя из погодных условий. Следите за новостями и будьте осторожны. Берегите себя", – также подчеркнули в администрации "Сокольников".

При этом ВДНХ, несмотря на неблагоприятные погодные условия, работает в штатном режиме.

"И музеи, и каток, и другие объекты. Посетители есть", – приводит слова руководителя пресс-службы выставки Александра Жесткова Агентство "Москва".

В столице объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра. Предупреждение действует до 21:00 30 ноября.

Сергей Собянин призвал жителей столицы беречь себя в непогоду. По словам градоначальника, прогноз погоды становится все тревожнее. При этом мэр подчеркнул, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности.