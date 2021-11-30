Москвичей предупредили о неспокойных предзимьях в ближайшие годы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В ближайшие годы предзимья в Москве будут сопровождаться перепадами давления и резкими сменами температуры. Об этом РИА Новости рассказал доцент географического факультета МГУ Павел Константинов.
По его словам, сегодняшняя погода в столице – хороший пример грядущей обстановки.
"Предзимья будут такими: ветер, дождь, снег, гололедица. И со всеми проблемами, которые бывают у людей при резких переменах давления. Надо привыкать к такой погоде", – отметил Константинов.
По его словам, городским службам стоит своевременно реагировать на изменения погоды.
Ранее синоптики рассказали, что в последний день осени на смену ливню придет снег. Температура воздуха уже к вечеру понизится до отрицательных значений, лужи подмерзнут, и начнется формирование снежного покрова. К утру 1 декабря его высота составит 3–5 сантиметров.
Предстоящая ночь будет морозной, днем до выходных столбики термометров будут держаться на отметке 0 градусов. Все это позволит сформироваться устойчивому снежному покрову.
Москвичи поделились кадрами непогоды
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