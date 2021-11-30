Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Последний осенний день в столице стал самым влажным за последние 69 лет, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Instagram.

"Сегодня на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 15 миллиметров осадков, на другой московской метеостанции, Балчуге, – 19 миллиметров, в Тушине – 17 миллиметров при месячной норме 58 миллиметров", – уточнил синоптик.

По его словам, в Москве выпало 25–32% месячной нормы влаги. Показатель лишь уступил рекорду 1952 года, когда на город обрушилось 25,4 миллиметра осадков.

"В Подмосковье больше всего выпало в Можайске – 26 миллиметров, что является для этого города и для 30 ноября абсолютным рекордом по суточному количеству осадков за всю историю метеонаблюдений. В Волоколамске в осадкомеры попало 18 миллиметров, в Клину выпало 16 миллиметров", – отметил Тишковец.

По его словам, окончательные цифры будут подсчитаны позже, поскольку до конца текущего дня в столице ожидается еще около трех миллиметров осадков.

Ранее сообщалось, что менее чем за сутки в Москве выпало почти 40% суточной нормы осадков в виде дождя, а прирост снега составил до 1 сантиметра.

В МЧС предупредили москвичей, что до утра 1 декабря в Москве ожидаются снег, местами метель, сильная гололедица, а также в отдельных районах усиление ветра с порывами до 17–22 метров в секунду.

В связи с плохими погодными явлениями в МЧС рекомендовали автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать обгонов, перестроений и опережений.

Сергей Собянин призвал жителей столицы беречь себя в непогоду. Мэр подчеркнул, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Специалисты держат под особым контролем подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена, объектам соцсферы, территории транспортно-пересадочных узлов и дворы.

