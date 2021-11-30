Москвичей предупредили о сильном ветре, метели и гололедице

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

С 21:00 30 ноября до 07:00 1 декабря в Москве ожидаются снег, местами метель, сильная гололедица, а также в отдельных районах усиление ветра с порывами до 17–22 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Москве.

В связи с плохими погодными явлениями в МЧС рекомендовали автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать обгонов, перестроений и опережений.

Помимо этого, водителям советуют парковать машины вдали от деревьев, а пешеходам – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что менее чем за сутки в Москве выпало почти 40% суточной нормы осадков в виде дождя, а прирост снега составил до 1 сантиметра.

Сергей Собянин призвал жителей столицы беречь себя в непогоду. Мэр подчеркнул, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Специалисты держат под особым контролем подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена, объектам соцсферы, территории транспортно-пересадочных узлов, а также контролируются дворы.

