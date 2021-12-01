Москвичей предупредили о похолодании

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Похолодание ожидается в Москве с воскресенья, 5 декабря. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По прогнозу Гидрометцентра, в субботу, 4 декабря, в ночные часы столбики термометров уже опустятся до 2–7 градусов мороза. При этом днем температура воздуха будет варьироваться от 0 до -5 градусов.
"А дальше, как говорится, больше: и в воскресенье, и в понедельник прогнозируется минус 6-11 градусов ночью, а днем – около минус 5–8 градусов", – сообщил метеоролог в интервью ТАСС.
Вильфанд подчеркнул, что в субботу в городе пройдет снег. При этом в воскресенье осадков не ожидается, а в понедельник вновь прогнозируются снежные осадки.
"Существенных порывов ветра не ожидается", – подчеркнул эксперт.
Он резюмировал, что жителей столицы ждет приятная и симпатичная зимняя погода.
Ранее синоптик спрогнозировал теплый декабрь в большинстве регионов России. В частности, температура будет значительно превышать норму на юге Поволжья и Урале, в Западной Сибири и Красноярском крае.
Жителей столицы предупредили о сильном ветре и гололедице
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