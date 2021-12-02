Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Жителям столицы рекомендовали пересесть с личного транспорта на общественный из-за прогнозируемой непогоды. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"С середины дня движение в городе плотное. В ближайшее время синоптики вновь ожидают снег с дождем. В вечерний час пик загруженность может вырасти до 9 баллов", – говорится в сообщении.

В Дептрансе посоветовали отложить поездки на личном транспорте на более позднее время – после 20:00 на столичных дорогах будет свободнее. Также это позволит коммунальной технике быстрее справляться с последствиями снегопада, а экстренным службам – доезжать до мест происшествий и тех, кому нужна помощь.

Водителей попросили быть внимательнее, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а также не совершать резких маневров.

Накануне в Москве выпало около 2–3 сантиметров снега. При этом больше всего осадков обрушилось на Зеленоградский автономный округ.

В комплексе городского хозяйства прогнозируют, что 2 декабря прирост снега составит еще до 3 сантиметров.

