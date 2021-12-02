Первый день зимы стал самым снежным за последние пять лет в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

За сутки 1 декабря прирост свежевыпавшего снега в Москве составил шесть сантиметров, сообщает пресс-служба городского хозяйства Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что это в три раза больше, чем в прошлом году. Два года назад первый день зимы был вовсе бесснежным.

Ранее жителям столицы рекомендовали пересесть с личного транспорта на общественный из-за прогнозируемой непогоды. В Дептрансе посоветовали отложить поездки на личном транспорте на более позднее время – после 20:00 на столичных дорогах будет свободнее.

Также это позволит коммунальной технике быстрее справляться с последствиями снегопада, а экстренным службам – доезжать до мест происшествий и тех, кому нужна помощь.

Водителей попросили быть внимательнее, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а также не совершать резких маневров.

