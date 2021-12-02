Столичных водителей призвали к внимательности на дорогах из-за гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московских водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за гололедицы. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале Дептранса.
"По прогнозам синоптиков, в Москве в ближайшее время ожидается снег, возможно образование гололедицы", – говорится в сообщении.
В Дептрансе отметили, что местами в городе уже начался снегопад, на дорогах скользко. В связи с этим загруженность дорог в пиковое время может достигнуть 9 баллов. Автомобилистов призвали снижать скорость и держать дистанцию.
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и мокрого снега в Московском регионе. Предупреждение будет действовать до субботы, 4 декабря.
Ранее жителям столицы рекомендовали пересесть с личного транспорта на общественный из-за прогнозируемой непогоды. В Дептрансе посоветовали отложить поездки на личном транспорте на более позднее время – после 20:00 на столичных дорогах будет свободнее. Также это позволит коммунальной технике быстрее справляться с последствиями снегопада, а экстренным службам – доезжать до мест происшествий и тех, кому нужна помощь.
Телезрителям показали карту осадков
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