В Магадане объявили режим повышенной готовности из-за непогоды

В Магадане из-за непогоды ввели режим повышенной готовности к ЧС. В семи районах объявили штормовое предупреждение. С утра там сильная метель, синоптики прогнозируют, что ветер усилится до 30 метров в секунду.

На дорогах появились снежные заносы, видимость почти нулевая. Дорожники закрыли для проезда всех видов транспорта трассу Магадан – Балаганное – Талон.

Власти региона разрешили ученикам младших классов не ходить в школу. В МЧС не исключили, что ветер может повредить линии электропередачи и связи. Дорожные, коммунальные и спасательные службы переведены в режим повышенной готовности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.