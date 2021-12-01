Москвичей предупредили о морозах до -10 градусов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В предстоящую ночь в Москве ожидаются морозы, температура воздуха опустится до -10 градусов. Об этом в своем Instagram рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Так, в городе температура понизится до -7…-10 градусов, в Подмосковье – до -6…-11, что с опережением в две недели точь-в-точь соответствует климатическим показателям середины декабря", – пояснил Тишковец.

Синоптик предупредил, что из-за высокой влажности температура воздуха будет ощущаться на 3–4 градуса холоднее, чем есть на самом деле.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что декабрь в столице будет морозным с мокрым и сухим снегом. При этом москвичей ждут перепады температур.

По словам метеоролога, в ночь на 2 декабря температура в столице опустится до -8...-6 градусов, однако в четверг снова начнется потепление. К пятнице столбики термометров покажут 0...+2 градуса.

