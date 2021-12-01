Синоптик предупредил москвичей о температурных скачках в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Декабрь в столице будет морозным с мокрым и сухим снегом. При этом москвичей ждут перепады температур. Об этом в беседе с Life.ru рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сейчас в Москве 7 сантиметров снега, а в Подмосковье снежный покров сформировался до 16 сантиметров. Это довольно много для первого дня зимы. И с большой долей уверенности можно говорить, что этот снег не растает и, как говорят метеорологи, "ляжет в зиму", – сказал он.

По словам метеоролога, в ночь на 2 декабря температура в столице опустится до -8...-6 градусов, однако в четверг снова начнется потепление – к пятнице столбики термометров покажут 0...+2 градуса.

В субботу в Москву вернутся морозы, однако температура всю первую половину декабря будет на 1–2 градуса выше нормы, вторая половина месяца и вовсе окажется теплее первых двух недель.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что похолодание ожидается в Москве 5 декабря. По его прогнозу, дневная температура в воскресенье и в понедельник составит около 5–8 градусов ниже нуля. Вильфанд резюмировал, что жителей столицы ждет приятная и симпатичная зимняя погода.

