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Москва 24

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Транспорт

09:28

Москвичей призвали пользоваться городским транспортом из-за непогоды

город погода транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей столицы попросили пересесть с личного транспорта на общественный из-за снега и скользких дорог. Об этом говорится в сообщении Дептранса в телеграм-канале.

"По возможности мы просим пользоваться городским транспортом сегодня – так коммунальные службы смогут быстрей расчистить город. Мы увеличили количество единиц городского транспорта, чтобы он справился с пассажиропотоком", – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях.

Накануне в Москве выпало почти 40% суточной нормы осадков в виде дождя, а прирост снега составил до 1 сантиметра. Последний осенний день в столице стал самым влажным за последние 69 лет.

Согласно прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в среду, 1 декабря, в Москве закружит первая зимняя метель. По словам метеоролога, днем в городе прогнозируется снег и порывы ветра до 15 метров в секунду.

Гидрометцентр России объявил в столице и Московской области желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей. Предупреждение действует до 21:00 четверга, 2 декабря.

В Москве провели противогололедную обработку дорог и тротуаров

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