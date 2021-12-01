Москвичей призвали пользоваться городским транспортом из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жителей столицы попросили пересесть с личного транспорта на общественный из-за снега и скользких дорог. Об этом говорится в сообщении Дептранса в телеграм-канале.
"По возможности мы просим пользоваться городским транспортом сегодня – так коммунальные службы смогут быстрей расчистить город. Мы увеличили количество единиц городского транспорта, чтобы он справился с пассажиропотоком", – говорится в сообщении.
При этом уточняется, что городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях.
Накануне в Москве выпало почти 40% суточной нормы осадков в виде дождя, а прирост снега составил до 1 сантиметра. Последний осенний день в столице стал самым влажным за последние 69 лет.
Согласно прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в среду, 1 декабря, в Москве закружит первая зимняя метель. По словам метеоролога, днем в городе прогнозируется снег и порывы ветра до 15 метров в секунду.
Гидрометцентр России объявил в столице и Московской области желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей. Предупреждение действует до 21:00 четверга, 2 декабря.
В Москве провели противогололедную обработку дорог и тротуаров
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