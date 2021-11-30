Автоэксперт перечислил основные правила вождения в условиях метели и гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев назвал основные правила вождения автомобиля в условиях метели и гололедицы. Об этом сообщает RT.

По его словам, главное – соблюдать дистанцию от впередиидущих транспортных средств.

"В условиях заснеженных ветров важно заранее подготовить стеклоочистители: специальные жидкости и щетки. Первое – никуда не торопиться, быть осторожным, второе – обеспечить себе хорошую видимость на дороге", – рассказал Канаев.

Эксперт отметил, что в непогоду очень важно не забывать обозначать себя при поворотах, поскольку метель очень часто является отвлекающим фактором на дороге.

Ранее специалисты Центра организации дорожного движения призвали столичных водителей отложить поездки на личном транспорте минимум до 20:00 из-за снегопада и заторов на дорогах.

В ЦОДД напомнили о предупреждении синоптиков о снегопаде и гололедице на дорогах. Из-за этого, считают специалисты, заторы на дорогах могут достигнуть 9 баллов.

До этого синоптики сообщили, что на смену дождям в столицу придет снег. Температура воздуха уже к вечеру понизится до отрицательных значений, лужи подмерзнут, начнется формирование снежного покрова. К утру 1 декабря его высота составит 3–5 сантиметров.

