Флешмоб с фотографиями на фоне храмов запустила Пятигорская епархия РПЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Флешмоб с публикацией фотографий на фоне храмов запустила в социальных сетях Пятигорская и Черкесская епархия Русской православной церкви. Акция с хештегом #нафонехрама призвана показать, что не все используют такие снимки как провокацию или повод оскорбиться, пояснили в РПЦ.
"Собираем фото из жизни, в которых храм не декорация, а центр. <...> Флешмоб не только для девушек. Он для всех, кто фото на фоне храма не использует как провокацию или повод оскорбиться. Для тех, кто хранит такие фото, как память о паломничестве к святыням, как привычную часть христианской жизни", – сообщается в телеграм-канале епархии.
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда отметил, что в РПЦ поддержали данную инициативу.
"Фотографии на фоне церквей из разных городов России с хештегом #нафонехрама публикуют в сети не только девушки, но и мужчины – миряне и священники. В РПЦ инициативу епархии одобрили. Отличный флешмоб", – написал он в своем телеграм-канале.
Ранее уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих возбудили после того, как в Санкт-Петербурге полуобнаженная женщина приняла участие в фотосессии у Исаакиевского собора. Снимки она разместила в одном из мессенджеров.
До этого суд Москвы приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади.
Сразу несколько уголовных дел завели из-за вульгарных снимков на фоне российских храмов
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