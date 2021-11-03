Флешмоб с фотографиями на фоне храмов запустила Пятигорская епархия РПЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Флешмоб с публикацией фотографий на фоне храмов запустила в социальных сетях Пятигорская и Черкесская епархия Русской православной церкви. Акция с хештегом #нафонехрама призвана показать, что не все используют такие снимки как провокацию или повод оскорбиться, пояснили в РПЦ.

"Собираем фото из жизни, в которых храм не декорация, а центр. <...> Флешмоб не только для девушек. Он для всех, кто фото на фоне храма не использует как провокацию или повод оскорбиться. Для тех, кто хранит такие фото, как память о паломничестве к святыням, как привычную часть христианской жизни", – сообщается в телеграм-канале епархии.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда отметил, что в РПЦ поддержали данную инициативу.

"Фотографии на фоне церквей из разных городов России с хештегом #нафонехрама публикуют в сети не только девушки, но и мужчины – миряне и священники. В РПЦ инициативу епархии одобрили. Отличный флешмоб", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих возбудили после того, как в Санкт-Петербурге полуобнаженная женщина приняла участие в фотосессии у Исаакиевского собора. Снимки она разместила в одном из мессенджеров.

До этого суд Москвы приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади.