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Происшествия

13:48

Instagram-модель Риту Фокс арестовали на 14 суток за откровенное фото у Кремля

суды происшествия

Фото: depositphotos/belchonock

Тверской суд Москвы назначил 14 суток административного ареста Ксении Дамовой (позиционирующей себя как Instagram-модель под псевдонимом Рита Фокс), которая выложила в социальные сети свое фото с обнаженными ягодицами на фоне Никольской башни Московского Кремля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что Дамову признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Ранее уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих возбудили после того, как в Санкт-Петербурге полуобнаженная женщина сделала фотосессию у Исаакиевского собора. Снимки она разместила в одном из мессенджеров.

Также мировой суд Тверского района Москвы приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади.

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