В РПЦ призвали контактировавших с зараженными COVID-19 не приходить на богослужения

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Человеку, который контактировал с больным коронавирусом, лучше воздержаться от посещения богослужения. Об этом заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Он подчеркнул, что РПЦ надеется на ответственность и совесть верующих.
"Человек, который чувствует недомогание или имел контакты с больными коронавирусом, должен делать все возможное, чтобы защитить собратьев по вере, особенно людей старшего поколения, и воздержаться от посещения богослужений", – цитирует Кипшидзе РИА Новости.
Он также отметил, что вакцинация не должна стать фактором национального разделения. По его словам, при входе в храм у верующих не спрашивали сертификаты о прививке. Кипшидзе заявил, что для церкви в этом вопросе самый лучший показатель – совесть и ответственность людей.
Кроме того, зампредседателя синодального отдела Московского патриархата призвал сторонников и противников вакцинации уважительно относиться друг к другу.
Ранее в ВОЗ отметили вклад РПЦ в оказание духовной поддержки больным коронавирусом. По словам представителя ВОЗ, духовная поддержка занимает важное место в системе здравоохранения. В частности, духовная и психологическая поддержка имеет фундаментальное значение для ухода за пациентами в период выздоровления, а также на последних этапах жизни.
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