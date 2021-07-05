В РПЦ заявили, что непривитые будут замаливать свой грех всю жизнь

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что те, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса, берут на себя грех, который им придется отмаливать всю жизнь. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
"Я сейчас постоянно сталкиваюсь с такими ситуациями, когда люди приходят к священнику для того, чтобы покаяться в том, что они не сделали вакцинацию себе или своим близким и что они стали невольной причиной гибели людей", – рассказал он.
По словам митрополита, грех заключается в том, что невакцинированный человек заботится только о себе, но не думает о других. Такой поступок придется отмаливать всю жизнь.
Представитель РПЦ обратил внимание на то, что если человек переносит COVID-19 легко, то это не значит, что он не является разносчиком болезни.
Ранее Минздрав утвердил и направил в регионы временные методические рекомендации по вакцинации населения от коронавируса. В документе говорится, что перед прививкой не нужно делать тест на антитела – важно следовать графику вакцинации вне зависимости от их количества.
Петр Толстой заявил, что процесс вакцинации должен быть проще
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