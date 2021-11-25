В Санкт-Петербурге продлили ограничения из-за COVID-19 до 31 января

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Власти Санкт-Петербурга приняли решение о продлении ограничительных мер из-за коронавируса до 31 января 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
В подписанном губернатором города Александром Бегловым документе также говорится, что соответствующие органы должны подготовить предложения по дополнительным ограничениям в период с 27 декабря по 9 января.
"Подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений... предназначенных для развлечения и досуга, объектов общественного питания, розничной торговли, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок, и представить их губернатору Санкт-Петербурга", – говорится в сообщении.
Также власти региона приняли решение о переносе срока введения QR-кодов для посещения заведений общественного питания и магазинов с 1 декабря на 27 декабря.
"Для предприятий общественного питания и объектов розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря переносится срок введения условий о доступе на их территорию только посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших заболевание либо имеющих медицинский отвод", – говорится в сообщении.
С этого же дня в гостиницы Санкт-Петербурга можно будет попасть только по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту на коронавирусную инфекцию.
Ранее сообщалось, что жители Санкт-Петербурга могут получить QR-код без визита к врачу. Однако принимать решение будет специальная врачебная комиссия. Если она посчитает, что представленной информации достаточно, чтобы подтвердить перенесенное заболевание, то информация об этом пациенте будет внесена в федеральный регистр.
В России заявили о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: