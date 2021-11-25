В Санкт-Петербурге продлили ограничения из-за COVID-19 до 31 января

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Власти Санкт-Петербурга приняли решение о продлении ограничительных мер из-за коронавируса до 31 января 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В подписанном губернатором города Александром Бегловым документе также говорится, что соответствующие органы должны подготовить предложения по дополнительным ограничениям в период с 27 декабря по 9 января.

"Подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений... предназначенных для развлечения и досуга, объектов общественного питания, розничной торговли, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок, и представить их губернатору Санкт-Петербурга", – говорится в сообщении.

Также власти региона приняли решение о переносе срока введения QR-кодов для посещения заведений общественного питания и магазинов с 1 декабря на 27 декабря.

"Для предприятий общественного питания и объектов розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря переносится срок введения условий о доступе на их территорию только посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших заболевание либо имеющих медицинский отвод", – говорится в сообщении.

С этого же дня в гостиницы Санкт-Петербурга можно будет попасть только по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту на коронавирусную инфекцию.

Ранее сообщалось, что жители Санкт-Петербурга могут получить QR-код без визита к врачу. Однако принимать решение будет специальная врачебная комиссия. Если она посчитает, что представленной информации достаточно, чтобы подтвердить перенесенное заболевание, то информация об этом пациенте будет внесена в федеральный регистр.

