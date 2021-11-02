Жители Санкт-Петербурга смогут получить QR-код без визита к врачу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Люди, переболевшие COVID-19, но не обращавшиеся в период болезни к врачу, могут получить QR-код. Однако принимать решение будет специальная врачебная комиссия. Об этом рассказал председатель городского комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает РИА Новости.
"Что касается пациентов, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, но по какой-то причине не обращались к врачу и, соответственно, приходят теперь с результатами исследования, которое подтверждает перенесенное заболевание, и просят оформить им QR-код. Тоже на штабе, который возглавляет вице-губернатор Олег Николаевич Эргашев. В прошлый четверг было принято решение, что пациенты, которые имеют результаты выполненного ПЦР либо результат на наличие антигена, могут обратиться в поликлинику по месту жительства", – сообщил Лисовец.
Он подчеркнул, что предоставленные документы будут рассмотрены специальной врачебной комиссией, которая и примет решение.
"Если посчитает, что представленной информации достаточно, чтобы подтвердить перенесенное заболевание, то информация об этом пациенте будет внесена в федеральный регистр. И оттуда эта информация уже попадет на портал госуслуг, и у пациента будет оформлен QR-код. Я могу сказать, что эта работа уже начата в текущем режиме со вчерашнего дня", – добавил глава комитета.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, кому могут отказать в QR-коде после COVID-19. Для появления на сайте госуслуг отметки о перенесенном коронавирусе недостаточно положительного ПЦР-теста из платной поликлиники.
Уличным музыкантам Санкт-Петербурга запретили выступать в нерабочие дни
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: