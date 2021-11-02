Жители Санкт-Петербурга смогут получить QR-код без визита к врачу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Люди, переболевшие COVID-19, но не обращавшиеся в период болезни к врачу, могут получить QR-код. Однако принимать решение будет специальная врачебная комиссия. Об этом рассказал председатель городского комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает РИА Новости.

"Что касается пациентов, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, но по какой-то причине не обращались к врачу и, соответственно, приходят теперь с результатами исследования, которое подтверждает перенесенное заболевание, и просят оформить им QR-код. Тоже на штабе, который возглавляет вице-губернатор Олег Николаевич Эргашев. В прошлый четверг было принято решение, что пациенты, которые имеют результаты выполненного ПЦР либо результат на наличие антигена, могут обратиться в поликлинику по месту жительства", – сообщил Лисовец.

Он подчеркнул, что предоставленные документы будут рассмотрены специальной врачебной комиссией, которая и примет решение.

"Если посчитает, что представленной информации достаточно, чтобы подтвердить перенесенное заболевание, то информация об этом пациенте будет внесена в федеральный регистр. И оттуда эта информация уже попадет на портал госуслуг, и у пациента будет оформлен QR-код. Я могу сказать, что эта работа уже начата в текущем режиме со вчерашнего дня", – добавил глава комитета.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, кому могут отказать в QR-коде после COVID-19. Для появления на сайте госуслуг отметки о перенесенном коронавирусе недостаточно положительного ПЦР-теста из платной поликлиники.

