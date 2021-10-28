Власти Петербурга не исключили введения новых ограничений из-за ситуации с COVID-19

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил введения новых ограничений в городе в из-за ситуации с коронавирусом.
"Если ковид будет прогрессировать, то будем принимать и другие ограничительные меры <...> все ограничения продуманы, есть предписание Роспотребнадзора, работает рабочая группа, которая рассматривает все тенденции на сегодняшний день", – сказал он в эфире телеканала "78".
Беглов назвал разумными и вынужденными уже введенные ограничительные меры в городе, которые позволят прервать цепочки заражений. По словам губернатора северной столицы, власти заинтересованы в возобновлении работы после 7 ноября и притоке туристов.
Ранее Александр Беглов подписал постановление о введении новых ограничительных мер по коронавирусу в Санкт-Петербурге в период с 30 октября по 7 ноября. В городе временно приостанавливается деятельность общепита за исключением доставки и работы навынос, а также функционирование объектов розничной торговли, кроме аптек, АЗС и магазинов с товарами первой необходимости.
В Санкт-Петербурге прекращается работа салонов красоты, за исключением предоставления парикмахерских услуг, а также деятельность государственных учреждений, в том числе МФЦ. QR-коды или отрицательные ПЦР-тесты также понадобятся при заселении в гостиницы, пансионаты, дома отдыха и санатории. Организации города переведут не менее 70% сотрудников на дистанционный режим работы.
В Санкт-Петербурге закроют рестораны, магазины и развлекательные центры
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