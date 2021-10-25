В Петербурге назвали условие для отмены ограничений по COVID-19

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Новые ограничения по коронавирусу будут действовать до тех пор, пока прививки не сделают 80% от подлежащего вакцинации населения. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

По ее словам, добиться коллективного иммунитета удастся за счет вакцинации.

"Причем сейчас нужно понять, что мы в этой ситуации надолго. Нужно спокойно, без паники принять это, как необходимую меру", – цитирует Чхинджерию РИА Новости.

Она подчеркнула, что прививочная кампания против коронавируса будет проводиться каждый год, как это делается при гриппе. По ее словам, нет другого пути, если граждане не хотят ограничений, которые сейчас обсуждаются.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении новых ограничительных мер по коронавирусу в городе в период с 30 октября по 7 ноября. В городе временно приостанавливается деятельность общепита за исключением доставки и работы навынос, а также функционирование объектов розничной торговли, кроме аптек, АЗС и магазинов с товарами первой необходимости.

В Санкт-Петербурге прекращается работа салонов красоты, за исключением предоставления парикмахерских услуг, а также деятельность государственных учреждений, в том числе МФЦ. QR-коды или отрицательные ПЦР-тесты также понадобятся при заселении в гостиницы, пансионаты, дома отдыха и санатории. Организации города переведут не менее 70% сотрудников на дистанционный режим работы.