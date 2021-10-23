Власти Петербурга объявили о прекращении работы общепита и объектов розничной торговли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении новых ограничительных мер по коронавирусу в городе в период с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в городе временно приостанавливается деятельность общепита за исключением доставки и работы навынос, а также функционирование объектов розничной торговли кроме аптек, АЗС и магазинов с товарами первой необходимости.

Кроме того, в Санкт-Петербурге прекращается работа салонов красоты за исключением предоставления парикмахерских услуг, а также деятельность государственных учреждений, в том числе МФЦ.

"Музеи и театры смогут продолжить свою деятельность только при условии запрета доступа организованных групп детей и допуска остальных лиц при наличии QR-кода или справки о медотводе", – говорится в постановлении.

QR-коды или отрицательные ПЦР-тесты также понадобятся при заселении в гостиницы, пансионаты, дома отдыха и санатории. Организации города переведут не менее 70% сотрудников на дистанционный режим работы.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

