Ограничения с 30 октября по 7 ноября из-за COVID-19 ввели в Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ввел в регионе с 30 октября по 7 ноября ряд ограничений из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Идет серьезный рост заболеваний ковидом. Надо сбить "волну" роста заболеваний", – написал Гладков.

Он уточнил, что с 30 октября по 7 ноября должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории региона, кроме организаций, которые обеспечивают функционирование областной инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и транспорта.

В регионе также прекращается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других.

Продолжат работу в штатном режиме объекты розничной торговли – аптеки, в том числе ветеринарные, магазины и ярмарки, обеспечивающие жителей товарами первой необходимости. Рестораны и кафе могут работать только навынос и по доставке готовых блюд.

Медицинские учреждения продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Экстренная медицинская помощь в области сохраняется в полном объеме.

С 30 октября детсады откроют дежурные группы. Организации дополнительного образования, спортивные школы, детские кружки и секции приостанавливают работу.

В Белгородской области будет запрещено проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных мероприятий.

По словам губернатора, приостанавливается оказание государственных и муниципальных услуг, в том числе в МФЦ. Исключения составляют: регистрация актов о рождении, разводе и смерти. Предоставление услуг в электронном виде сохраняется в полном объеме.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в 14 регионах России. Ситуация осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском крае, в республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах.