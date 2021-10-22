Власти не рассматривают введение более жестких ограничительных мер в РФ из-за COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти пока не рассматривают введение более жестких ограничительных мер по коронавирусу в стране.

Однако он отметил, что невозможно предсказать направление развития пандемии в России.

"Нет ни одного человека, который с большой долей уверенности может предсказать траекторию развития пандемии в нашей стране с учетом недостаточного уровня вакцинации населения. Такого человека нет, поэтому отвечать на такие вопросы невозможно", – приводит ТАСС слова Пескова.

Он считает, что сложившаяся ситуация с заболеваемостью является крайне непростой. По словам Пескова, именно режим нерабочих дней позволит прервать цепочки заражений.

"Каких-то однозначных цифр не существует, но с учетом какого-то количества дней, конечно, принимаются решения, судя по динамике прироста больных, которые ложатся в больницы, для которых требуются койко-места. То есть это такое комплексное решение, где взвешиваются все факторы", – пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что все решения принимает Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. О динамике заболеваемости каждый день докладывают Владимиру Путину.

В среду, 20 октября, президент подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

