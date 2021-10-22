Больше половины россиян поддержали введение нерабочих дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большинство опрошенных россиян – 59% – поддерживают решение главы государства о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Зарплата.ру".

Против данной меры высказались 31% из 1 526 респондентов, еще 10% затруднились дать ответ. Говоря о причинах, по которым участники исследования поддерживают данное решение, многие отметили возможность дополнительного отдыха – таких оказалось 66%. Лишь 5% уверены, что нерабочие дни позволят улучшить эпидемиологическую ситуацию.

Так, 36% в указанный период собираются отправиться в путешествие, 27% – провести время с семьей, и 14% – выспаться.

В среду, 20 октября, Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России. При этом заработные платы работников сохраняются. В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

