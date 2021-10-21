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Общество

21 октября, 23:17

Песков назвал вынужденными новые ограничения по коронавирусу

власть общество

Фото: kremlin.ru

Введение новых ограничений по COVID-19 является вынужденной мерой. Об этом в четверг, 21 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они вынужденные, это связано просто с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации. Пандемия продолжается. Это может нравится, может не нравится, но деваться некуда", – приводит его слова РИА Новости.

В среду, 20 октября, Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе продолжат работать аптеки и продуктовые магазины. Также горожане смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме. Кафе и рестораны будут работать только навынос.

С 28 октября по 7 ноября нерабочие дни вводятся в Московском государственном университете имени Ломоносова. Соответствующий указ подписал Виктор Садовничий. Консультации со студентами в этот период будут проводиться дистанционно, исключительно с применением электронного обучения.

Выходные в Москве продлят с 28 октября до 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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