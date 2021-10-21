В Челябинской области ужесточат антиковидные ограничения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С 25 октября кафе и рестораны Челябинской области не смогут работать в ночное время. Доступны будут только заказы навынос и доставка, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Алексея Текслера.
"Также предприятиям в сфере услуг в нерабочее время допускать посетителей только по QR-коду", – говорится в сообщении.
Кроме того, непривитые работающие граждане старше 60 лет должны будут перейти на удаленную работу на 1 месяц, а невакцинированные неработающие пенсионеры – соблюдать режим самоизоляции.
Школы уйдут на каникулы в нерабочие дни – с 30 октября до 7 ноября, а в детских садах будут открыты дежурные группы.
Губернатор напомнил, что с 30 октября нахождение в ТРК и ТЦ разрешено только при предъявлении QR-кодов. Данная мера не распространяется на несовершеннолетних. При этом система кодов будет действовать и в сфере услуг.
С 30 октября нахождение в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха допускается при наличии действующего QR-кода. В регионе также была введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении QR-кодов в нерабочие дни для посещения ресторанов и кафе региона.
Дополнительные ограничения коснулись и Калининградской, Мурманской областей, Заполярья, Крыма, Карачаево-Черкесии, а также ряда других регионов России.
Россиянам рассказали, какие ограничения действуют в регионах из-за COVID-19
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