В Самарской области введут дополнительные нерабочие дни

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Дополнительные нерабочие дни, кроме установленных указом президента России, введут в Самарской области из-за сложной эпидемиологической обстановки с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Подготовить данное постановление, в том числе на основе предложений от общественных организаций, региональному правительству поручил губернатор Дмитрий Азаров.

Сроки действия дополнительных нерабочих дней будут определены до конца этой недели.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила, что Самарская область входит в ряд регионов страны, где самая тяжелая обстановка с койками для зараженных ковидом и где занято более 95% такого фонда.

Накануне Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы.

При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

